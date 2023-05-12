Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, а также о прекращении действия соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам.

Соответствующий указ №278 опубликован на сайте главы государства.

Соответствующий меморандум между Украиной, Россией и Беларусью был заключен 15 апреля 1994 года в Москве, а соглашение между Украиной и РФ - 3 августа 1994 года в г. Одессе.

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Выход из соглашений с РФ - детали

После вторжения России на украинские территории девять лет назад Украина в единоличном порядке постепенно выходит из двусторонних соглашений с агрессором.

В то же время, после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года и полной помощи в этом и поддержке со стороны Беларуси аналогичный процесс начался и с определенными соглашениями с этой страной.

Дипломатические же отношения с Россией Украина разорвала 24 февраля 2022 года - в первый день нападения россиян.

Однако, по словам украинских чиновников, дипотношения с Беларусью, которая способствует российской агрессии, пока не разрываются. В частности, это связано с тем, что между странами до сих пор используется коридор, по которому граждане Украины возвращаются домой или выезжают с оккупированных территорий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что отношения с Беларусью Украина разорвет в случае вторжения белорусских войск на украинские территории.

Верховная Рада проголосовала за выход Украины по соглашению о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ. Решение поддержали 280 народных депутатов.