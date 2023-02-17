Рандеву состоится через несколько дней в одной из европейских столиц.

Украина, Европейский союз и НАТО проведут встречу совместную встречу в Брюсселе. Как сообщает пресс-служба военного альянса ее представителем будет генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

В то же время украинскую делегацию возглавит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а представителем ЕС станет главный дипломат союза Жозеп Боррель.

Встреча запланирована на утро 21 февраля в штаб-квартире НАТО. После, в 12:45 по центральноевропейскому времени (13:45 по Киеву) участники рандеву проведут пресс-конференцию.

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Как отметил Дмитрий Кулеба, это будет первая встреча в трехстороннем формате между Украиной, ЕС и НАТО.

"Я с нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем для укрепления нашего партнерства и сотрудничества в защите Украины и Европы", - добавил глава МИД в своем Twitter.

Отметим, что Дмитрий Кулеба накануне этого рандеву, в понедельник 20 февраля, проведет встречу с министрами иностранных дел стран Европейского союза. Она будет предшествовать заседанию Совета ЕС на уровне глав МИД.

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Глава МИД Украины в интервью немецкому изданию WAZ сообщил, что ни одна страна ЕС до сих пор не пообещала предоставить Киеву истребители. Также Кулеба рассказал, в чем больше всего нуждается Украина.

Министр иностранных дел Израиля Или Коэн на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой заявил о новой помощи Украине.

В начале февраля Кулеба провел переговоры с главой нидерландского МИД о возможности передачи Киеву истребителей.

Также Дмитрий Кулеба рассказал, какие неприятности случились с главой российского МИДа Лавровым в Африке.

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