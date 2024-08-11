Ожидается, что население Украины в дальнейшем будет расти, несмотря на войну, потому что некоторые беженцы возвращаются.

Население планеты продолжает расти, достигнув 8 миллиардов в ноябре 2022 года. Однако процесс происходит очень неравномерно. В некоторых странах наблюдался взрывной рост населения, а в других – значительное снижение. Неожиданно, но Украина во время войны также демонстрирует прирост. Об этом говорится в публикации Newsweek.

"Большинство стран с высокими темпами роста населения... имеют сочетание молодой структуры населения (это также означает, что многие женщины находятся в репродуктивном возрасте) и высокого уровня рождаемости (то есть большое количество детей на женщину). Хотя уровень рождаемости везде снижается, страны с молодой структурой населения будут продолжать испытывать высокий прирост населения в течение многих десятилетий", – говорит старший научный сотрудник Центра демографии и глобального человеческого капитала Витгенштейна Томас Соботка.

Общий темп роста страны рассчитывается на основе уровня рождаемости и смертности, а также чистой иммиграции и может быть положительным или отрицательным.

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В рамках Всемирной книги фактов правительства США Центральное разведывательное управление опубликовало обновленные данные о темпах роста населения 236 стран и территорий по всему миру.

Выделяют следующие 10 стран, которые имеют самые высокие темпы роста населения в 2024 году:

Южный Судан – темп роста 4,65%;

Нигер – 3,66%;

Ангола – 3,33%;

Бенин – 3,29%;

Экваториальная Гвинея – 3,23%;

Уганда – 3,18%;

Демократическая Республика Конго – 3,11%;

Чад – 3,01%;

Мали – 2,9%;

Замбия – 2,83%.

Для сравнения Соединенные Штаты занимают 131 место в списке с темпом прироста населения 0,67%. Украина имеет прирост 2,38%.

Соботка отметил, что некоторые из первой 10 стран находятся в зонах конфликта или вблизи них: "В таблице ЦРУ Южный Судан демонстрирует самый высокий прирост населения, поскольку, по оценкам, часть мигрантов бежит из Судана во время продолжающихся там военных действий/гражданской войны", – сказал он.

Ученый добавил, что некоторые из результатов таблицы противоречат здравому смыслу, например тот факт, что охваченная войной Украина позиционируется как самая быстро развивающаяся страна за пределами Африки: "Ожидается, что население Украины вырастет, несмотря на войну, потому что некоторые беженцы возвращаются (и покидают страны, где они остались – поэтому, например, Польша, по прогнозам, сократится на 1%)", – подчеркнул Соботка.

Он добавил, что война также ускорила довоенные тенденции низкой рождаемости и эмиграции в стране. "Ситуация является беспрецедентной", – отметил эксперт.

По его словам, растущее население создает проблему для устойчивости и социального и экономического роста, степень которого зависит от ряда факторов, включая политические и экономические условия стран.

Проблемы демографии

За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время зафиксировано 250 972 смертей. Сейчас на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших.

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявляла, что "ни 50, ни 40 миллионов граждан в Украине уже не будет – разве что в случае интенсивной иммиграции", но это уже будут не украинцы и, скорее всего, даже не европейцы.

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