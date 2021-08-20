По словам Федорова, один сертификат будет международный, а второй – внутренний.

Для украинцев будут доступны в приложении "Дия" два COVID-сертификата, один из которых будет международный, а другой – внутренний.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга.

"Мы хотим быть первыми во всем, и поэтому у нас генерируется не один "ковидный" сертификат, а два. Один для того, чтобы путешествовать за пределы нашей страны, в Европейский союз, а второй сертификат внутренний", - отметил министр.

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По его словам, в международном "ковидном" сертификате больше медицинской информации.

"Также там нет фото. Таковы стандарты технической документации ЕС", - добавил Федоров.

Во внутреннем сертификате меньше медицинской информации и фото.

Федоров подчеркнул, что внутренний сертификат разработан на случай ужесточения карантинных требований в Украине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Если появится ситуация, где нужен будет COVID-сертификат внутри страны, не нужно будет показывать паспорт или другой документ гражданина Украины. Потому что во внутреннем сертификате будет фото", - отметил министр.

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Автор: Богдан Слуцкий