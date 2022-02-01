Для продолжения сотрудничества с европейскими организациями Украина подготовит перечень флагманских инфраструктурных проектов, которые будут реализовываться в том числе по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Речь идет об автомобильных дорогах, водном и электротранспорте, а также железной дороге.

Об этом по итогам онлайн-переговоров с представителями Еврокомиссии сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Среди прочего, на встрече с генеральным директором Директората по мобильности и транспорту Генриком Хололеем и заместителем генерального директора Директората по вопросам соседства и переговоров о расширении Катариной Матерновой обсуждалось включение ряда транспортных маршрутов к Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Так, в TEN-T должны быть включены: автомобильная дорога Н-01 Киев – Знаменка, железнодорожные участки Коростень – Житомир – Бердичев и Стрый – Ивано-Франковск через Долину, а также реки Днепр и Южный Буг.

Кроме этого, напомнил министр, в Украине продолжается имплементация Соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС. Соответствующий проект закона вскоре будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

В части развития электротранспорта Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины" готовится перейти ко второй его фазе, которая предусматривает выделение финансирования в размере 200 млн евро.

"Европейские партнеры Украины разделяют позицию относительно приоритетности инвестиций государства в инфраструктуру, ведь это необходимое условие для развития регионов, единства страны и ее интеграции в европейскую транспортную сеть", - отметил Кубраков.

Европейские финансовые организации сыграли важную роль в выполнении инфраструктурной президентской программы "Большая стройка", в ходе которой за два года было восстановлено всего 14 000 км основных дорог, а к концу 2024 года планируется отремонтировать 24 000 км. Такие данные ранее привел заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.