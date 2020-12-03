Девушка провела в Киевском СИЗО уже 2,5 года.

В Киеве сирота Кристина Антонова, которую приговорили к восьми годам заключения за разбой, утверждает, что после задержания 2,5 года назад двое полицейских Святошинского РОВД угрожали ей физическим насилием и сфальсифицировали улики, подбросив таблетки.

Читайте такжеПятерых донецких милиционеров, пытавших людей, посадили на 5 летОб этом в Facebook рассказал координатор по адвокатской работе в Украинском Хельсинском союзе по правам человека Олег Веремеенко.

Все это время девушка находится в СИЗО, а суд рассматривает апелляцию на приговор. Первое судебное слушание по апелляции должно состояться 24 декабря.

«Это было в мае, ровно 2,5 года назад. Кристина нашла в столичном парке троих молодых людей, которые находились на траве, в почти бессознательном состоянии (как позже показала судмедэкспертиза – в состоянии сильного отравления суррогатным алкоголем). Кристина со своего мобильного телефона вызвала скорую и полицию... Приехала полиция и заподозрила девушку в краже мобильных телефонов, так как один из потерпевших сказал, что у него нет его мобильного и других личных вещей. Потерпевший сказал полиции, что якобы Кристина может быть причастна к краже его имущества. Патрульные задержали девушку и доставили ее в Святошинское РОВД», - написал защитник.

По его словам, в участке допрашивали задержанную с применением психологического насилия и без адвоката требовали написать «явку с повинной» по разбою, а также подбросили какие-то таблетки: «В частности, Кристина утверждает, что ей угрожали «пустить по кругу» в Святошинском РОВД, и другие аналогичные вещи говорили минимум двое сотрудников МВД».

«Задержанная – круглая сирота и выросла в детском доме, родителей у нее нет, и вполне очевидно, что за счет нее новая честная полиция и прокуратура просто делают себе показатели раскрываемости. Пока следаки Святошинского РОВД получают премии за высокие показатели по «раскрытию» тяжких преступлений, девушка провела в Киевском СИЗО уже 2,5 года. И конца и края этому произволу нет», - добавил Олег Веремеенко.

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Автор: Катерина Шварц