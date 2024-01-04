Вследствие ракетного удара по Шевченковскому району Киева количество жертв снова увеличилось.
Об этом сообщила КГВА. "Следователями криминалистами ГУ МВД, во время осуществления экспертизы, были обнаружены еще двое погибших", - отмечается в сообщении.
В КМВА добавили, что по состоянию на 07:00 на основании проведенных следственных действий, общее количество погибших от ракетного удара врага 29.12.23 составляет 32 человека, из них один человек умер в больнице. Пострадавших сейчас 30 человек.
Напомним, вчера были завершены аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе столицы, продолжавшиеся с 29 декабря после массированной вражеской атаки. Как сообщили в ГСЧС, за время работ перемещено и вывезено 4 тыс. 70 кубометров разрушенных строительных конструкций.
Спасатели добавили, что в целом в результате атаки 29 декабря по Украине были:
- поражены 18 населенных пунктов в 10 областях;
- пострадали 170 человек;
- погибли 53 человека;
- спасены 22 человека.
На местах работало 700 спасателей и 145 единиц техники.
Ракетный удар по Киеву 29 декабря
Ночью и утром 29 декабря 2023 года РФ осуществила массированную атаку по территории Украины. Враг применил 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.
Кроме Киева попадания зафиксированы во Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.
Первый день нового года в столице был днем траура по погибшим от ракетного удара 29 декабря.