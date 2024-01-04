Кроме того, пострадавших сейчас насчитывается 30 человек

Вследствие ракетного удара по Шевченковскому району Киева количество жертв снова увеличилось.

Об этом сообщила КГВА. "Следователями криминалистами ГУ МВД, во время осуществления экспертизы, были обнаружены еще двое погибших", - отмечается в сообщении.

В КМВА добавили, что по состоянию на 07:00 на основании проведенных следственных действий, общее количество погибших от ракетного удара врага 29.12.23 составляет 32 человека, из них один человек умер в больнице. Пострадавших сейчас 30 человек.

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Напомним, вчера были завершены аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе столицы, продолжавшиеся с 29 декабря после массированной вражеской атаки. Как сообщили в ГСЧС, за время работ перемещено и вывезено 4 тыс. 70 кубометров разрушенных строительных конструкций.

Спасатели добавили, что в целом в результате атаки 29 декабря по Украине были:

поражены 18 населенных пунктов в 10 областях;

пострадали 170 человек;

погибли 53 человека;

спасены 22 человека.

На местах работало 700 спасателей и 145 единиц техники.

Ракетный удар по Киеву 29 декабря

Ночью и утром 29 декабря 2023 года РФ осуществила массированную атаку по территории Украины. Враг применил 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Кроме Киева попадания зафиксированы во Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.

Первый день нового года в столице был днем траура по погибшим от ракетного удара 29 декабря.

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