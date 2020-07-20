Убийство Шеремета: в ООН призвали власти обеспечить беспристрастное расследование и справедливый суд

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает украинские власти обеспечить безопасность присутствующих на судебных слушаниях и привлечь виновных в атаках на журналистов к ответственности.

В Организации Объединенных Наций призвали власти обеспечить беспристрастное расследование и справедливый судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

"Мы призываем власть обеспечить привлечение к ответственности по этому громкому делу, одновременно обеспечивая все гарантии эффективного и беспристрастного расследования и справедливый судебный процесс для обвиняемых", - говорится в заявлении.

В то же время в заявлении сказано, что, хотя доступ в суд был ограничен вследствие пандемии COVID-19, международные стандарты по правам человека требуют, что судебные слушания должны быть публичными, если нет конкретной причины, чтобы этого не было.

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"По этой причине мы настоятельно призываем суд обеспечить доступ к слушаниям всем журналистам и заинтересованным представителям общественности, в том числе путем трансляций в режиме онлайн", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что некоторые журналисты, освещающие этот судебный процесс, сталкивались с угрозами или подвергались нападениям в присутствии полиции со стороны протестующих, которые поддерживают подозреваемых в суде.

"Мы призываем власти обеспечить безопасность присутствующих на судах и привлечь виновных в этих атаках к ответственности", - подытожили в ООН.

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Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают троих человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супруги - добровольцы Инна ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которое проходит подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки - еще по двум статьям УК.

1 июня в МВД заявили, что следователи открыли для ознакомления стороне защиты 38 томов материалов дела об убийстве Шеремета, выделенных в отдельное производство, против Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Также в МВД уточнили, что более 200 томов дела касаются установления других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления.

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