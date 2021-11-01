Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одни из первых зашли в "красную" зону.

Показатели заболеваемости COVID-19 стабилизируются в регионах, первыми вошедших в "красную" зону эпидемической опасности.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом шла речь во время селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за прошедшую неделю сделано 1 млн 740 тысяч прививок против COVID-19.

"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одни из первых зашли в "красную" зону. В частности это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также в Минздраве сообщили, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, которые проводили регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода. В Минздраве также подчеркнули, что работают над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.

По информации Министерства развития общин и территорий, на прошлой неделе возобновлена деятельность рабочей группы с целью проверки исполнения регионами решения правительства по предотвращению распространения коронавируса. Также представители Минрегиона, Минздрава, МВД и Госпродпотребслужбы отправились в регионы для соответствующих проверок.

Читайте такжеКарантин в Украине: на сегодня только две области "желтые", большинство - "красные"

В то же время, в Национальной полиции сообщили, что за прошедшую неделю с целью выявления подделки COVID-документов было проведено 20 обысков, из них 3 — в медучреждениях и 1 — в туристическом агентстве. Задокументирована в течение недели незаконная деятельность 3 врачей, изъято 170 международных свидетельств о вакцинации и заблокировано 2 Telegram-канала. Мониторингом также выявлена незаконная деятельность более 60 посредников и 20 медицинских работников, представляющих 13 медицинских учреждений, и 40 веб-ресурсов.

За информацию Нацполиции, за прошедшую неделю начато более 90 уголовных производств по факту подделки COVID-документов, 55 производств — по материалам Госпогранслужбы. Всего начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений и 35 — в отношении работников туристических агентств.

По итогам совещания профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн.

Также было поручено Минэкономики, Госпродпотребслужбе и Национальной полиции активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, находящихся в "красных" зонах эпидопасности.

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки было обнаружено 13 936 случаев COVID-19. С коронавирусной болезнью госпитализированы 3 828 человек, умерли – 289, выздоровели – 5 885 человек.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 936 тыс. 238 человек; выздоровели - 2 млн 442 тыс. 098 человек; умерли – 68 тыс. 027.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко