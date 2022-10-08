В Киеве возобновили работу еще два ресторана сети быстрого питания McDonald's.
Заведения на улице Евгения Сверстюка, 1, а также на Проспекте победы, 138 открыли двери для посетителей.
Теперь в столице работает 12 ресторанов McDonald's. Ранее возобновили работу филиалы по следующим адресам:
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просп. Гагарина, 2-А
просп. Бажана, 3-Б
ул. Михаила Гришко, 7
вул. Теодора Драйзера, 4
ул. Вышгородская, 33-А
ул. Большая Васильковская, 22
просп. Броварской, 27
просп. Академика Палладина, 7-A
просп. Леся Курбаса, 19-А
просп. Оболонский, 26-А
Возвращение McDonald's в Украину: что надо знать
- После начала полномасштабной войны американская корпорация ушла из Украины. Но 20 сентября возобновила работу. Сначала заработал McDelivery и это парализовало курьерскую доставку Glovo.
- Во время воздушной тревоги заведения закрываются. После отбоя воздушной тревоги ресторанам примерно надо 60 минут на возобновление своей работы. Внутри рестораны работают с 9.00 до 21.00.
- Сейчас компания готовится к возвращению и в другие украинские города.