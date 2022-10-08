Теперь в столице работает 12 ресторанов McDonald's.

В Киеве возобновили работу еще два ресторана сети быстрого питания McDonald's.

Заведения на улице Евгения Сверстюка, 1, а также на Проспекте победы, 138 открыли двери для посетителей.

Теперь в столице работает 12 ресторанов McDonald's. Ранее возобновили работу филиалы по следующим адресам:

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просп. Гагарина, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

ул. Михаила Гришко, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

ул. Вышгородская, 33-А

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Академика Палладина, 7-A

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонский, 26-А

Возвращение McDonald's в Украину: что надо знать

После начала полномасштабной войны американская корпорация ушла из Украины. Но 20 сентября возобновила работу. Сначала заработал McDelivery и это парализовало курьерскую доставку Glovo.

Во время воздушной тревоги заведения закрываются. После отбоя воздушной тревоги ресторанам примерно надо 60 минут на возобновление своей работы. Внутри рестораны работают с 9.00 до 21.00.

Сейчас компания готовится к возвращению и в другие украинские города.

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