Заместитель мэра Днепра Игорь Маковцев требует от военных публично оправдывать его от кражи 20 млн грн у ВСУ. В случае отказа угрожают остановить выделение средств из бюджета. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм волонтер Илья Луценко.

"Маковцев со свою командой и фиктивными подрядчиками не просто нагрели около 20 миллионов гривен (а это кстати наши с вами налоги по факту). Так они сейчас требуют от военных, которых обворовывали, отмазать их от тюрьмы в публичной плоскости. Мне написал военный одного из формирований, кому эта техника доставлялась. Попросил разгласить информацию и подтвердил от себя, что их реально заставляют записывали видео, делать посты в фейсбук в поддержку Маковцева", - написал волонтер.

Он сообщил, что особенно травят военных из тех формирований, кому помогали за деньги громады Днепра.

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"Типа, отрабатывайте, иначе - помощь от города остановится. В целом использовать военных для пиара - это жесть. Такие вещи выбивают дух изнутри", - подчеркнул Луценко.

Волонтер напомнил детали дела, по которому заместитель Филатова Маковцев был арестован и отстранен от должности.

"Городское предприятие "Днепровский электротранспорт" заключило с ООО "Алавес Спецтранс" в течение 2022-2024 гг. договоры транспортного экспедирования. Город брался перевозить по заявкам воинских частей военную технику и грузы на сумму более 324 млн грн. Отвечал за это Маковцев. И так случилось, что объемы транспортных услуг дорисовывались, а деньги разбрасывались в виде возвратного беспроцентного займа на счета разных фирм, часть из которых - фиктивные. То есть брали деньги за услуги, которые не предоставляли. Таким образом "нагрели" около 20 млн грн, а может и больше, это сейчас и будет устанавливать суд", - отметил Луценко.

Ранее было обнародовано видео, как депутаты фракции "Пропозиция" Филатова в Днепровском горсовете попали в скандал: вместо участия в международной конференции по вопросам восстановления города они вместе с женами и подругами поехали на отдых на лакшери курорт на Мальдивах. Командировки им подписывал лично мэр города Борис Филатов.