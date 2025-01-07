Жена директора НАБУ возглавляет фирмы разыскиваемого Бюро лидера криминальной группировки Самоткала.

Жена директора НАБУ Кривоноса оказалась руководителем ряда фирм, принадлежащих одному из лидеров криворожской криминальной группировки Эдуарду Самоткалу, разыскиваемому Бюро. Это прямой конфликт интересов, – написал блоггер, военнослужащий Владимир Бойко.

"Семья Кривоноса – его жена, сестра жены и даже теща – давно и плодотворно обслуживает криворожскую криминальную группировку "Двадцатовские", одним из лидеров которой является Эдуард Самоткал, очень колоритный предприниматель со многими судимостями за плечами, которого сейчас разыскивает НАБУ в деле Южно-Украинской АЭС", – написал Бойко.

Он привел перечень фирм, возглавляемых женой Кривоноса – Галиной Польшинской.

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"Галина Александровна Польшинская, которая являлась директором фирм DAAR company s.r.o. (Чехия) и Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехия), принадлежащих Самоткалу Эдуарду Викторовичу и его жене Руслане Александровне, а также являвшейся директором ООО "Инновационные технологические продукты", принадлежащего Самоткалу Руслане Александровне, и возглавляла киевское представительство фирмы Business Perspective Alfa, s.r.o., принадлежащей Самоткалу, – это жена нынешнего директора НАБУ Семена Кривоноса", – отметил он.

Он напомнил, что не так давно директор НАБУ Семен Кривонос был известен лишь тем, что в 2009 году объявлялся в розыск, был привлечен к уголовной ответственности и осужден за подкуп студентов на местных выборах в Киеве и Киевской области.

"Но 6 марта 2023 года криминальный авторитет Эдуард Самоткал вытащил, поистине, счастливый билет: директором НАБУ стал мужчина и зять его доверенных лиц. После чего так называемые антикоррупционные активисты мгновенно втянули языки в свои задницы и больше не интересуются, почему НАБУ до сих пор не добилось депортации в Украину расхитителя средств Южно-украинской АЭС и даже не задержало сообщников Самоткала – мать и дочь Польшинских", – подчеркнул блогер.

Бойко предположил, что здесь присутствует коррупция или конфликт интересов директора НАБУ Кривоноса. А также удивился молчанию антикоррупционных активистов Шабунина и Николова.

Ранее сообщалось, что аудит деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины будет проведен только за последние месяцы его работы, а не с момента создания. По мнению политического эксперта Александра Кочеткова, это сделано, чтобы не признавать внутреннюю коррупцию, неэффективность и незаконные действия руководства НАБУ.