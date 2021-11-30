Вакцинированные украинцы с 19 декабря получат 1 тысячу гривень, которую можно потратить на транспорт, спорт и культуру.

Об этом заявила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Жизнь и здоровье украинцев – это приоритет номер один для государства. Однако начисление 1 тысячи гривен каждому украинцу, прошедшему полный курс вакцинации, - это не только стимулирование прививок. Это и поддержка тех отраслей экономики, которые больше всего пострадали в результате пандемии", - пояснила она.

Поэтому программа направлена ​​на сферу услуг, креативную экономику и транспортную отрасль – более 6 тысяч предприятий, наиболее пострадавших в результате пандемии, но имеющие одни из наибольших мультипликаторов и высокую добавленную стоимость.

"Напомню, что потратить начисленную тысячу гривен можно будет на определенный перечень услуг: приобрести железнодорожные и авиабилеты на внутренние рейсы, абонементы в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатры, театры, музеи или выставочные центры", - уточнила Свириденко.

Средства начнут начислять через приложение "Дия" уже с 19 декабря. А сама программа будет продолжаться в течение всего следующего года.

Автор: Григорий Бондарь