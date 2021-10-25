Мода постоянно меняется, но есть одна модель обуви, которая не теряет своей значимости – и это ботинки, которые органично впишутся в осенне-зимний гардероб. Какие варианты будут самыми трендовыми в грядущем сезоне, рассказываем дальше.

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Chunky boots

Если прошедший год научил нас чему-то, так это тому, что комфорт – это ключ к успеху. А ботинки на толстой подошве с их функциональным и прочным дизайном – тот вариант, на который вы сможете полагаться долгие годы. Главное преимущество этой модели заключается в том, что она никогда не выйдет из моды.

Чанки будут прекрасно сочетаться с повседневной одеждой – джинсами, леггинсами и трикотажными вещами. А если вам захочется подчеркнуть свою женственность, на контрасте они будут отлично смотреться с нежным платьем-комбинацией в бельевом стиле или с воздушной юбкой.

Челси на массивной подошве

Этой осенью и зимой ботинки челси будут повсюду, ведь они становятся все более универсальными и незаменимыми. Дизайн классической изящной обуви с продольными эластичными вставками по бокам также претерпел изменения, и в этом году модные челси снабжены грубой подошвой с отчетливыми выступами.

Такая модель также будет уместна в луках разных направлений. Для построения кэжуал-образов наденьте их со скинни и свободной рубашкой, дополнив прямым пальто песочного оттенка, а для похода в офис отдайте предпочтение челси на устойчивом каблуке в паре с мягким трикотажным костюмом.

Светлые ботинки

Это тенденция, которая захватила всех, от звезд уличного стиля до блоггеров и знаменитостей, так как светлые ботинки очень просты в стилизации, симпатичны и более нарядны по сравнению со стандартной черной обувью. Белые ботинки идеально подходят для осенне-весеннего и переходного сезона в сочетании с летним платьем и кожаной курткой или с джинсами и оверсайз-джемпером. Беспроигрышный тандем – с монохромными белыми образами.

Для тех, кто любит более спокойные комбинации, лучшим решением станет бежевый вариант или выполненный в палитре нюд. Обувь таких расцветок сможет освежить ваши аутфиты и при этом не будет ограничивать в плане выбора цветовой гаммы одежды.

С наступлением холодного периода года важно позаботиться об обновлении своего обувного гардероба. Какой дизайн ботинок вы бы ни выбрали, помните: в первую очередь они должны обеспечивать удобство и тепло. А чтобы убедиться в комфортной и правильной посадке, вы можете заказать бесплатную услугу примерки в интернет-маркете "Миратон". Все очень просто: вы заказываете до трех пар обуви, примеряете их и можете приобрести ту, которая подошла лучше всего.

Автор: Григорий Бондарь