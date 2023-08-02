Как установили контрразведчики и следователи СБУ, к обстрелам Львова женщина призвала во время онлайн-трансляции в соцсети TikTok.

На Житомирщине СБУ сообщила о подозрении тиктокерке, которая призвала бомбить Львов. По данным спецслужбы, в противоправной деятельности подозревается 27-летняя жительница Коростеня, которая одобряла нанесение государством-террористкой ракетных ударов по Львову.

Как установили контрразведчики и следователи СБУ, к обстрелам центрального города Западной Украины женщина призвала во время онлайн-трансляции в соцсети TikTok.

Фигурантка знала, что именно в это время страна-террористка наносила очередные ракетные удары по Украине, также была угроза атаки ударными БПЛА.

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Впрочем, когда во время общения с тикток-аудиторией один из гостей стрима отметил, что рашисты именно в этот момент бьют по Львову, она заявила, что "так им и надо" – нечего им "расслабляться".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили тикток-блогерке о подозрении в публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора, то есть в совершении уголовного проступка по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Удар по Львову 6 июля - что известно

Ночью 6 июля во Львове прогремели несколько громких взрывов. Впоследствии стало известно, что обломки российской ракеты упали на жилой дом.

Во Львовской ОВА сообщили, что три ракеты попали по Львову. Бывало разрушена одна из подстанций и жилой дом. В результате атаки 10 человек погибли, а 42 получили ранения.

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