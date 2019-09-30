В Украину пришла новая смертельная игра - в Черкассах брат поджег 11-летнюю сестру

Свидетелем инцидента стал случайный прохожий, который сразу пришел на помощь.

Из-за опасной игры "Подожги друга" 28 сентября 11-летняя девочка в Черкассах получила ожоги.

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Ребенок попал в 1-ю городскую больницу с тяжелыми ожогами верхней части туловища, сообщает пресс-секретарь ГСЧС Украины в Черкасской области Константин Проценко.

Как стало известно, ожоги девочка получила, когда ее собственноручно поджег ее 10-летний брат, играя в "Подожги друга". Свидетелем инцидента стал случайный прохожий, который сразу пришел на помощь.

Такой смертельно опасный флешмоб имеет название #Firechallenge и становится все более популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области 2 июля во время внезапной ссоры 29-летний мужчина облил свою невесту горючим веществом и поджег ее. Случайные свидетели инцидента снимали трагедию на видео.

Девушку доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы. 10 июля она умерла.