В частности, по словам сержанта, "расстояние" от мобилизации или от заключения контракта до фронта составляет не менее восьми недель.

Никто из мобилизованных в ряды Сил обороны Украины не попадает сразу на фронт. Такое заявление сделал главный сержант 4 Центра рекрутинга Сил Территориальной обороны (ТрО) ВСУ, штаб-сержант Денис Семирог-Орлик в эфире Украинского Радио.

"Расстояние от мобилизации или от заключения контракта до фронта составляет не менее восьми недель, из которых шесть недель будешь проходить подготовку. После этого тебя перенаправят в воинскую часть, где будет адаптационный период не менее недели - это гарантированно, чтобы людей познакомить, понять, кто ты и что ты. Никто сразу на фронт никуда не попадает", - отметил он.

Военный призвал не бояться фронта:

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"Потому что мы не должны допустить, чтобы фронт перешел в наши мирные города, мы для этого там находимся".

Также Семирог-Орлик заверил, что заявления, будто тероборона "охраняет заборы и ворота в тылу", - это еще один миф.

"Это боевые части, которые держат фронт. Они все на фронте. Те подразделения, которые находятся в тылу, как правило, они находятся на восстановлении, на отдыхе. Мы абсолютно боевые части, которые приобрели способности и опыт. По-разному применяются на фронте", - сказал он.

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский напомнил, что на данный момент в Украине не предусмотрена демобилизация военных:

"Мы сегодня защищаемся. Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться. Потому что если завтра половина людей пойдет домой, Путин нас убьет всех".

Также сообщалось, что в ближайшие дни Офис президента Украины предложит изменения в законодательство о добровольной мобилизации парней в возрасте от 18 до 25 лет.

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