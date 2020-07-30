Теракты в Киеве: суд арестовал подозреваемых без права на залог

Они будут находиться под стражей до 19 сентября включительно.

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог двоих подозреваемых в совершении террористических актов на территории столицы с использованием самодельных взрывных устройств.

Читайте такжеТеракты в Киеве: одного из подозреваемых ранее судим за убийствоОб этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно решению суда подозреваемые будут находиться под стражей до 19 сентября включительно.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2020 года в ходе спецоперации правоохранители задержали двоих жителей города Киева в связи с причастностью к организации взрывов возле станций метро «Шулявская» и «Минска», а также в жилом доме на Подоле.

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