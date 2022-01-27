Заказы отправляются на дом или в почтовое отделение.

Теперь результаты административных услуг, в частности, разрешительные документы и выписки из государственных реестров можно получить по почте.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сегодня мы расширяем количество админуслуг, результаты которых можно быстро и комфортно получить по "Укрпочте"... Граждане смогут получить по почте, в частности, разрешительные документы, выписки из государственных реестров, результаты пенсионных услуг, постановки на учет ВПЛ и тому подобное", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Людмилы Рабчинской, в законодательстве Украины до сих пор отсутствует единый для всех порядок доставки результатов админуслуг.

"Теперь благодаря принятому правительством положению ("О внесении изменений в Правила оказания услуг почтовой связи и Примерного регламента ЦПАУ" - УНИАН) не нужно ходить в ЦПАУ дважды - за оформлением заявки на услугу и получением результата. Граждане смогут получить необходимые документы дома", - сказала она.

Отмечается, что украинцы смогут заказать результаты админуслуг домой или в почтовое отделение. Юридическим лицам письма будут отправлять в абонентские почтовые ящики, канцелярии или вручать представителю.

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