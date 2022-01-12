В частности, до конца года в "Дие" должны заработать до 130 услуг.

Кабинет министров Украины в рамках процесса цифровизации запланировал на 2022 год реализацию ряда проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"К концу 2022 года планируем увеличить до 130 количество доступных услуг в "Дие", в частности, налоговые услуги и услуги для внутренне перемещенных лиц, запускаем по всей стране смену места регистрации онлайн, работаем над запуском пенсионных удостоверений в "Дие", удостоверений участников боевых действий и еще целый ряд интересных новинок", - сказал он.

По его словам, благодаря реализации проекта "Интернет-субвенция" к всемирной сети планируется присоединить не менее 1500 сел и 3000 социальных учреждений в этих населенных пунктах. Таким образом планируется обеспечить покрытие мобильным интернетом 90% населения Украины.

Читайте такжеЦифровизация и сборы по желанию: в ВСУ обещают женщинам "комфортное" взятие на учетТакже Шмыгаль добавил, что в 2022 году планируется продолжить цифровизацию в сфере инфраструктуры (запланировано полноценно запустить в работу систему для онлайн-бронирования разрешений "Шлях"), а также планируется запуск в промышленном режиме электронной товаро-транспортной накладной и программы в "e-Кордон". Отдельным проектом станет запуск информационно-аналитической системы "e-Пассажир" межобластных пассажирских перевозок.

В сфере юстиции планируется повысить эффективность исполнения судебных решений и решений других органов через цифровую трансформацию исполнительного производства. Кроме этого, планируется запустить экспериментальный проект по поэтапному созданию единой государственной системы электронного нотариата.

Также планируется дальнейшее внедрение безбумажного режима в сфере здравоохранения.

"Охват цифровыми услугами должен достичь не менее 34 миллионов граждан Украины. Будут внедрены новые электронные сервисы для пациентов по неонатальному скринингу, донорству крови и ее компонентов, электронный рецепт на все рецептурные лекарственные средства и другие услуги", - сказал премьер.

Также, по его словам, цифровизация в этом году коснется лесной отрасли, земельных вопросов и экологической политики.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский в ноябре 2021 года анонсировал сотрудничество Министерства цифровой трансформации с американской корпорацией Apple в рамках проведения переписи населения Украины в 2023 году.

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