Не поддерживают 6,3% респондентов.

Более 90% украинцев поддерживают акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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«Респондентам задавался вопрос: «В январе 2021 года в ряде областей прошли акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как Вы относитесь к этим протестным акциям?». 91,1% респондентов ответили, что они скорее или полностью их поддерживают», - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что не поддерживают эти протесты 6,3% респондентов, а 2,6% - затруднились ответить на вопрос.

Повышение тарифов в Украине: что известно

Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения (90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Также была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт начинал действовать уже для всей электроэнергии.

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривны за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Также 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривны за кубометр.

20 января 2021 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил о том, что домохозяйства, использующие электрическое отопление в своих домах, в ближайшее время получат монетизированную компенсацию.

29 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект, согласно которому из государственного бюджета выделят 1,4 млрд грн на компенсации тем украинцам, которые используют электричество для отопления.

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Автор: Константин Гончаров