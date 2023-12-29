С 1 декабря вступил в силу новый порядок пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения, утвержденный постановлением Кабмина №953. И за месяц можно сказать, что в Украину ввозится заметно меньше гуманитарных грузов.

Я был среди первых, кто ввозил автомобиль по новым правилам, и своими глаза видел коллапс с подачей таможенных деклараций через электронный кабинет: данные не обновлялись, база "падала", волонтеры готовы были устроить миниреволюцию на границе.

На днях я снова завозил машину, и на этот раз все было намного быстрее и проще. Проблему решили так :"Если не работает онлайн, то вернемся старую офлайновую систему". До апреля можно завозить машины по старинке, не оформляя через электронный кабинет…

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Я использовал онлайн, все заранее заполнил, оставалось лишь распечатать декларацию, отдать таможеннику и дождаться, когда он все заполнит... руками. База Минсоца уже работает, на границе видят документы, которые я подаю, но не используют то, что есть в электронном виде. Внедрение электронной системы никому не сократило время! Раньше я заполнял бланк от руки, теперь на компьютере и надо искать, где его распечатать. Какое же это улучшение? До этого существовала база таможни и, похоже, что параллельно с ней, в Минсоце сделали реестр, в котором все еще раз фиксируется. Контроль есть, но что дальше?

Внедрение электронной системы никому не сократило время!

За прошедший декабрь коммуникация с Минсоцем, к сожалению, лучшей не стала. Волонтеры живут слухами: "Сказали, что, вроде, Вот так...". И огромное количество слухов откровенно вредит. В частности, начали меньше выдавать разрешения на пересечение границы по системе "Шлях", потому что и чиновники не понимают, что и как сейчас работает.

Тем временем количество гуманитарки для фронта уменьшается. Все ждут, что все изменится, когда начнет работать еще один закон об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи. Номер законопроекта №9111, выглядит, как будто специально выбрали "911" – спасение. Между тем…

На этот раз я стоял в одной очереди с "волонтером", который ввозил электромобиль BMW ценой где-то в 120 тысяч долларов. Настоящие волонтеры чуть лицо тому водителю не начистили. Ну, какая "электрическая беха" на фронте? Наконец, я лично смотрел на то BMW и на новенькие Toyota RAV4 Hybrid со своего праворульного Ford Ranger, который воняет навозом. То есть, кому-то война, а кто-то ввозит машины без таможенного сбора, переоформляет, перепродает "в серую". Что изменили новые правила?

Волонтеры держатся лишь на понимании того, что за нас никто не сделает. И надо не ждать, а продолжать завозить машины бойцам на фронте. Машины там - очень нужны. Они, к сожалению, "расходник". По каким бы правилам не происходил их ввоз в Украину.

Константин Кравец, председатель и один из основателей Фонда помощи защитникам Украины VIVAKOT