У радикала Ляшко родился сын

Политик поблагодарил сотрудников роддома за успешные роды.

У лидера Радикальной партии, бывшего нардепа Олега Ляшко родился сын.

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Об этом сам Ляшко сообщил в Facebook.

«Родился сын! Благодарю Бога и женe за большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома», - написал политик.

Напомним, летом 2018 лидер "Радикальной партии" попрощался с холостяцкой жизнью. 45-летний Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой до этого жил 20 лет в гражданском браке. У Ляшко и Сайранен есть взрослая дочь.