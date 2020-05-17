У радикала Ляшко родился сын
13:31, 17 мая 2020Общество
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Политик поблагодарил сотрудников роддома за успешные роды.
У Ляшко теперь есть сын / УНИАН
У лидера Радикальной партии, бывшего нардепа Олега Ляшко родился сын.
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Об этом сам Ляшко сообщил в Facebook.
«Родился сын! Благодарю Бога и женe за большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома», - написал политик.
Напомним, летом 2018 лидер "Радикальной партии" попрощался с холостяцкой жизнью. 45-летний Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой до этого жил 20 лет в гражданском браке. У Ляшко и Сайранен есть взрослая дочь.
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