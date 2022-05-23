Из-за дождей Мариуполь Донецкой области превратился в Венецию, по городу вместе с дождевой водой растекается трупный яд.
Каждая гроза приближает угрозу эпидемии, а оккупанты продолжают игнорировать санитарные проблемы и занимаются только созданием "красивых фото" с вымышленным "жизнь улучшилась", предупредил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, из Мариуполя необходимо снова эвакуировать людей.
"...Ожидаемо, дожди превратили город в Венецию. Забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гниения и трупным ядом по всему городу. Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой...", - отметил советник мариупольского городского головы.
Напомним, войска России вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Власти РФ назвали войну в Украине "спецоперацией", в том числе для "денацификации" наших земляков.
Противник смог заблокировать Мариуполь. Враг обстреливал город из различного оружия, сбрасывал на него авиабомбы. По данным украинских властей, в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
Из города проводилась эвакуация, в частности, люди смогли выехать в Запорожье.
В горсовете Мариуполя предупреждали, что из-за хаотичных захоронений и летних дождей городу грозит эпидемическая катастрофа.
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