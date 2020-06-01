В гостинице "Венеция" в Киеве на родителей ожидают еще 62 ребенка, рожденных суррогатными матерями - Денисова

В целом омбудсмен получила 91 обращение от иностранных семей по рождению 97 детей в восьми украинских клиниках.

В отеле "Венеция" в Киеве родителей ожидают еще 62 ребенка, рожденных суррогатными матерями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Ко мне обратилась 91 семья относительно рождения 97 детей. Это касается восьми клиник... Что касается отеля "Венеция", там 73 ребенка, 62 ребенка еще ожидают родителей", - рассказала она.

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По словам Денисовой, Министерство иностранных дел уже предоставило 79 разрешений на въезд и выезд для родителей-иностранцев таких детей.

"Пары приезжают, но они находятся еще на карантине две недели, а потом будут иметь возможность увидеть своих детей", - подчеркнула омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, в начале мая стало известно, что в столичном отеле "Венеция" находятся 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями в клинике Biotexcom.

Родители всех детей - иностранцы, в том числе граждане США, Испании, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Китая и других стран.

Денисова 15 мая заявила, что пока претензий относительно нарушения законодательства к клинике нет.

Денисова также сообщила, что к ней обратились родители некоторых из младенцев с просьбой о помощи с въездом в Украину, чтобы забрать детей, и выездом уже с малышами.

Напомним, 13 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Украине есть 46 детей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев, которых сейчас держит в гостинице киевская клиника.

В соцсетях распространилось видео из отеля, где сейчас находятся несколько десятков детей.

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