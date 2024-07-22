Определенный Конституцией пятилетний срок полномочий президента Владимира Зеленского закончился этой весной.

22 июля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассматривает дело по иску народного депутата Александра Дубинского, в котором он просит в соответствии с Конституцией Украины и избирательным законодательством обязать Верховную Раду объявить выборы президента Украины.

Об этом стало известно из трансляции, которую ведет ТСН из зала суда.

Отметим, что определенный Конституцией пятилетний срок полномочий президента Владимира Зеленского закончился этой весной. При обычных условиях, в марте должен был бы состояться первый тур выборов, а второй при необходимости - в апреле.

Выборы президента Украины - о чем говорилось ранее:

Президент Владимир Зеленский в интервью BBC рассказал, что в случае, если мир в Украине не наступит в обозримой перспективе, тогда придется искать способы провести выборы в условиях войны.

"Я с удовольствием провел бы выборы, если бы это можно было. (...) Если война будет затягиваться, надо будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое. Это сложно. Это изменения Конституции Украины, а Конституцию нельзя менять во время войны. Проводить выборы во время военного положения нельзя", - заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что большинство опрошенных украинских граждан не поддерживают идею проведения выборов во время войны, которую Россия развязала против Украины. В частности, 49% опрошенных граждан сказали, что однозначно не поддерживают выборов президента Украины, 18% - скорее не поддерживают. Еще 17% однозначно поддерживают выборы президента и 13% - скорее поддерживают.