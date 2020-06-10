Суд продлил арест генералу Шайтанову

Подозреваемый в государственной измене и совершении терактов Шайтанов 14 июня мог выйти из-под стражи.

Шевченковский районный суд города Киева продлил до 8 августа срок содержания под стражей задержанному генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову, которого подозревают в государственной измене и совершении терактов.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей генерал-майору Валерию Шайтанову до 8 августа", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля.

Согласно материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций «А» СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ РФ Егорова.

Следствие установило, что по заданию спецслужб РФ он планировал теракты на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; о сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

В частности Шайтанова подозревают в том, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

15 апреля суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня.

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