Судья отказала в принятии ходатайства стороны защиты.

Печерский районный суд города Киева отказал изменить меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому с содержания под стражей на личное обязательство. Как передает корреспондент УНИАН, решение суда огласила судья Светлана Шапутько.

Таким образом, судья отказала в принятии ходатайства стороны защиты.

Так, сторона защиты Коломойского просила суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Этот срок содержания под стражей истекает 7 июля.

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Адвокат Олег Пушкарь считает абсурдной ситуацию, когда Коломойскому, который уже находится под стражей по делу "Приватбанка", избирают еще одну меру пресечения в виде содержания под стражей по делу 21-летней давности, события которой происходили в 2003 году в Крыму.

В частности, по словам адвоката, сторона обвинения на момент подачи ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей четко знала о том, что Коломойский уже находился под стражей по делу "Приватбанка" в соответствии с решением Шевченковского райсуда Киева.

Дело Коломойского

Сейчас по делу "Приватбанка" Коломойский должен находиться под стражей до 22 июля. В то же время, по делу, события которого происходили в 2003 году в Крыму, по решению Печерского суда, бизнесмен должен находиться под стражей до 7 июля.

Адвокат сказал, что нет оснований в существовании постановления Печерского суда о содержании под стражей Коломойского до 7 июля, потому что в другом производстве по делу "Приватбанка", прокуроры будут просить Шевченковский райсуд продлить срок содержания под стражей с 27 июля до 2 сентября.

Пушкарь считает, что решение суда по делу 21-летней давности фактически противоречит здравому смыслу.

В то же время, сторона обвинения выступила против изменения меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

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