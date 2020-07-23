Луцкий террорист пожаловался, что его требования выполнил только Зеленский

По требованию Максима Кривоша, который удерживал заложников, президент посоветовал всем фильм "Земляне".

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус и взял заложников в Луцке, посетовал, что его требования были проигнорированы почти всеми представителями власти. Отреагировал лишь президент Владимир Зеленский.

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"Никто не шевельнул пальцем, только Зеленский!», – цитирует «Страна» слова Кривоша, который пообщался с журналистами перед судебным заседанием.

Преступник требовал, что представители органов власти всех уровней публично назвали себя «террористами в законе».

При этом он рассказал, что выбрал тактику захвата автобуса с заложниками, поскольку считал, что это действенный способ добиться выполнения своих требований.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Мужчина требовал, чтобы представители органов власти, судов и церквей публично назвали себя «террористами в законе». Он также поговорил по телефону с президентом Зеленским и потребовал от него записать видеообращение с призывом посмотреть документальный фильм "Земляне" 2005 года.

После того как президент записал видео, заложники были освобождены, а Кривош задержан.

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