Луцкий террорист назвал вооруженный захват заложников "перфомансом"

Кривош опроверг информацию о том, что захват заложников якобы был постановкой.

Максим Кривош, который 21 июля захватил рейсовый автобус и взял в заложники 13 человек, назвал свой поступок перфомансом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кривош заявил журналистам в Луцком горрайонном суде, который избирает ему меру пресечения.

Кривош опроверг информацию о том, что захват заложников якобы был постановкой.

«Сценарий написан мной», - ответил он на заявление о том, что много людей не верят, что эта акция не была спланирована бутафорски.

Как сообщал УНИАН, в Луцке начался суд по избранию меры пресечения Максиму Кривошу, который взял в заложники 13 человек.

По сообщению судьи-спикера Луцкого горрайонного суда Людмилы Присяжнюк, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в уголовном производстве относительно захвата людей в качестве заложников и совершение террористического акта, который произошел в Луцке 21 июля поступило от следователя по ОВД следственного отдела УСБУ в Волынской области.

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