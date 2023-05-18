Украина неоднократно подчеркивала, что зерновая инициатива является лишь частичным решением проблемы с блокировкой экспорта. Стратегическая цель - полное восстановление морского судоходства, и она может быть достигнута. В этом убежден директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Нам нужно искать вариант полной разблокировки экспорта, и именно об этом неоднократно заявляла украинская власть. В совместном заявлении министра Кубракова и министра Кулебы речь идет не столько о зерновом коридоре, сколько о снятии барьеров для гражданского судоходства в целом. То есть, по факту речь идет о разблокировании украинского экспорта. Это - стратегическая цель, она сейчас должна ставиться и должна быть достижимой", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для разблокировки портов важен вопрос страхования, и Украина уже заявила о том, что она будет страховать риски судовладельцев: сейчас соответствующий приказ Министерства инфраструктуры находится на стадии общественного обсуждения. Тем не менее, поддержка международного сообщества также важна.

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"Также важно увеличение военного присутствия для обеспечения безопасности судоходства. Последнее заявление Министерства национальной обороны Турции о возобновлении работы зернового коридора свидетельствует, что судоходство больше военный вопрос, чем вопрос дипломатии", - подчеркнул Вовк.

Также для разблокировки портов необходимо усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию, а также - создать зеркальные условия для украинского и российского экспорта как минимум, акцентировал эксперт.

"Россияне (имеются в виду корабли - ред.) должны в этой ситуации подвергаться гораздо более жесткому контролю, чем украинцы, поскольку поставки военных товаров и товаров двойного назначения – это очень возможный сценарий. Очевидно, он и реализовывается. И я думаю, что должны быть введены полные инспекции для судов, которые идут как в порты, так и из портов России. Для того, чтобы, с одной стороны, были равные условия - ведь если проверят украинские суда, то почему российские не проверяют? С другой стороны - это позволит контролировать трафик и не допускать поставки товаров военного или белокурого назначения. То есть, это фактор номер два", - подчеркнул Вовк.

В то же время он отметил: для этого Украина должна активно работать с международными организациями по страхованию и по другим вопросам, и также заручиться поддержкой Турции, поскольку она является главным гарантом безопасности и главным игроком в Черноморском регионе.

Как известно, ранее Европейская Бизнес ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились к Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае, если РФ не согласится, ее корабли должны подлежать таким же проверкам, как и украинские – они могут перевозить военные грузы.