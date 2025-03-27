Мэр Киева Виталий Кличко передал очередную партию беспилотников от столичной громады бойцам 47 бригады "Магура". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"От громады столицы передал защитникам очередную партию помощи. Еще 400 ночных FPV-дронов отправились на самые горячие направления фронта бойцам 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Сухопутных войск ВСУ. БпЛА помогут нашим военным эффективнее уничтожать врага", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в прошлом году столица уже передавала этой бригаде дроны в качестве благотворительной помощи. Также Кличко посещал бойцов 47 бригады на фронте.

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"На этой неделе от громады столицы мы также передали 2000 дронов (Mavic 3 Pro и FPV разных типов) военным 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады ВСУ. Столица и дальше будет помогать нашим защитникам — как из городского бюджета, так и за небюджетные деньги", - заверил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в этом году Киевсовет уже направил более 5,5 млрд грн в поддержку Сил обороны и безопасности. А в прошлом году столица выделила на потребности защитников 10 млрд грн – наибольшую сумму среди всех регионов.