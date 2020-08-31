Активиста пытались облить неизвестным веществом.

В Одессе на активиста Сергея Стерненко совершили нападение перед предварительным судебным заседанием по делу об умышленном убийстве Ивана Кузнецова, напавшего на активиста, и ношении холодного оружия.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Стерненко Маси Найем.

"Только что совершили нападение на Сергея Стерненко, возле суда в Одессе ... Сергей целый", - написал он.

Сам Стерненко в своем Telegram-канале позже это подтвердил.

"Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу. Перед первым же заседанием. Но все в порядке", - написал он.

Активист отметил, что вероятность нападений в Одессе была одним из оснований, почему он и его защита просили Верховный суд назначить рассмотрение дела в Киеве.

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Дело против Стерненко: подробности

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Активист связывает их со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

Открыто производство, в которых Стерненко выступает как потерпевший.

Также СБУ открыла дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападавшего Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

6 августа суд изменил мера пресечения Стерненко с круглосуточного на ночной домашний арест. Мера пресечения действует до 21 сентября.

13 августа Стерненку вручили обвинительный акт. Дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу.

25 августа, активист сообщил, что Верховный суд не удовлетворил ходатайство, в котором он просил перенести судебное разбирательство дела из Одессы в Киев.

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Автор: Антонина Доломанжи