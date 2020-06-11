Завтра суд будет избирать Стерненко меру пресечения

Ходатайство будет рассматривать судья Шевченковского райсуда Киева Владимир Бугиль.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения одесскому общественному активисту Сергею Стерненко, которому вручили подозрение в умышленном убийстве напавшего на него человека и в незаконном ношении ножа, назначено на 14:00 12 апреля.

Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале.

"Заседание по избранию мне меры пресечения назначено на завтра в 14:00 в Шевченковском районном суде Киева", - написал он.

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Ходатайство будет рассматривать судья Владимир Бугиль.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности, с участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генпрокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

Сегодня, 11 июня, Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

В спецслужбе подтвердили, что, как свидетельствуют материалы дела, Кузнецов и Александр Исайкул имели целью запугать и нанести Стерненко телесные повреждения. В сообщении указано, что, защищаясь, активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов - проникающее колото-резаное ранение живота. При этом в СБУ отметили, что такие действия Стерненко могут соответствовать понятию "необходимая оборона".

"Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в том числе удар ножом в сердце, который и привел к смерти", - заявили в СБУ.

По данным спецслужбы, тело Кузнецова было найдено почти в 100 м от места первой схватки, поэтому следствие считает, что заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности.

Проведенная во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве, заявили в СБУ.

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