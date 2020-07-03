Апелляционный суд оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом

Коллегия судей не удовлетворила апелляционную жалобу защитников Стерненко на решение Печерского райсуда Киева о содержании его под круглосуточным домашним арестом.

Киевский апелляционный суд оставил активиста Сергея Стерненко под круглосуточным домашним арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей вынесла постановление, которым отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов Стерненко об изменении ему меры пресечения на более мягкую, в частности, отпустить на поруки более чем 50 человек.

Таким образом, Стерненко продолжает находиться под круглосуточным домашним арестом в Киеве по месту своего проживания.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров применив к общественному активисту Сергею Стерненко круглосуточный домашний арест.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

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