У здания Офиса президента Украины собрались участники акции в поддержку приговоренного к 7 годам заключения активиста Сергея Стерненко.
Как передает корреспондент УНИАН, проход по улице Банковой открыт, поэтому люди могут свободно проходить к зданию ОП.
По состоянию на 19:15 там собрались уже несколько сотен человек, и активисты продолжают прибывать. Некоторые из них пришли с государственными или красно-черными флагами. Участники акции установили для выступлений громкоговорители. Ее начало анонсировано на 19:00.
Между тем здание Офиса президента усиленно охраняют полицейские и нацгвардейцы. Также много правоохранителей разместились на прилегающих к ОП улицах. Там припаркованы пожарный автомобиль, полицейские грузовики и легковые автомобили.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, сторонники Стерненко пикетировали Одесский следственный изолятор с требованием его освобождения.
Десятки молодых людей провели митинг по принципу свободного микрофона - каждый желающий имел возможность высказаться о происходящем и выразить поддержку осужденному.
Приговор Стерненко: что известно
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Его и еще одного обвиненного по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
- 19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
- Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассмотривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.
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