У здания Офиса президента Украины собрались участники акции в поддержку приговоренного к 7 годам заключения активиста Сергея Стерненко.

Как передает корреспондент УНИАН, проход по улице Банковой открыт, поэтому люди могут свободно проходить к зданию ОП.

По состоянию на 19:15 там собрались уже несколько сотен человек, и активисты продолжают прибывать. Некоторые из них пришли с государственными или красно-черными флагами. Участники акции установили для выступлений громкоговорители. Ее начало анонсировано на 19:00.

Между тем здание Офиса президента усиленно охраняют полицейские и нацгвардейцы. Также много правоохранителей разместились на прилегающих к ОП улицах. Там припаркованы пожарный автомобиль, полицейские грузовики и легковые автомобили.