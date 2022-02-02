В частности, 1,5 млн грн планируют выплатить учителям предмета "Защита Украины".

Для обеспечения выполнения программы мероприятий по подготовке Львовской городской территориальной общины к национальному сопротивлению на 2022-2024 годы направят более 8,2 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании исполнительного комитета.

"Приняли решение направить более 8,2 млн грн из общего фонда городского бюджета для обеспечения выполнения программы мероприятий по подготовке Львовской городской территориальной громады к национальному сопротивлению на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.

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В частности, 3 млн 192 тыс. грн планируют направить для организации учений по обращению с оружием и стрельбе, а также предоставления домедицинской помощи для работников исполнительных органов и депутатов Львовского горсовета.

Кроме этого, 2 млн грн направят на создание информационных материалов и продукции, свыше 1,5 млн грн – на организацию учений по обращению с оружием и стрельбе и по предоставлению домедицинской помощи для работников профессионального (профессионально-технического) образования, еще 1,5 млн грн – на оплату труда учителям предмета "Защита Украины".

"Это очень важное решение. Нам важно привлекать к этому процессу участников боевых действий. Во многих наших школах уже внедряется такая практика, но она должна осуществляться на постоянной основе. Участник боевых действий, который прошел войну на востоке и понимает, на что надо обращать внимание, будет делиться своими знаниями и умениями. Все это должно происходить в комплексе и с обучением для преподавателей, и с обустройством соответствующей инфраструктуры", - отметил первый заместитель – заместитель городского головы по экономическому развитию Андрей Москаленко.

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