Транспортом смогут пользоваться только люди, которые имеют сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, или тест на антиген.

Общественный транспорт в Киеве не будут останавливать в случае введения "красной" зоны.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ссылаясь на решение Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Транспорт в "красной" зоне будет ходить в обычном режиме, но пользоваться им смогут исключительно люди, которые имеют вакцинацию или свежий ПЦР-тест на антиген", - сказал Поворозник.

По его словам, проверку будут осуществлять контролеры, как это было раньше во время усиленных карантинных ограничений в столице, когда проверяли спецпропуска.

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"Ситуация с проверкой паспортов вакцинации – проверка будет такая же", - добавил первый заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что решение о переводе города в "красную" зону принимает Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. В то же время, по его словам, на сегодня городская комиссия ТЭБ и ЧС определила, какие ограничения будут в случае введения "красной" зоны.

"За вчерашний день 44 летальных случая от COVID-19 по городу, имеем более 1 тыс. 300 новых заболеваний. Имеем на сегодняшнее утро показатели, которые превышают 65% занятых коек с кислородом в больницах города. А это говорит о том, что буквально несколько дней – от двух до пяти – и Киев будет уже в "красной" зоне", - прогнозирует Поворозник.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Инна Андалицкая