Вечером киевлян ждет симфонический концерт.

Киев будет отмечать 19-й День Европы в Украине в комбинированном формате - онлайн и офлайн.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, мероприятия состоятся 15 мая.

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«Начнется празднование в 8:00 первыми в Европе экогонками на электроскутерах «Scoot Kyiv», в которых примут участие представители посольств, МИД и КГГА. После этого на Михайловской площади в 12:30 состоится торжественная церемония открытия праздника с участием первых лиц города и государства. Неподалеку будут размещены информационные башни, посвященные странам-участникам Дня Европы, а вечером киевлян ждет симфонический концерт», - сообщил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

Согласно сообщению, концепция праздника посвящена реке Дунай, ведь в этом году Украина председателем Дунайской комиссии - международной межправительственной организации, основными целями деятельности которой является обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае. Впервые страна, которая не является членом ЕС, возглавляет европейскую межправительственную организацию.

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Автор: Инна Андалицкая