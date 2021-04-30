Чтобы предотвратить скопление людей, священники ПЦУ решили освящать паски на заводах и в магазинах.

Украинские церковники пообещали соблюдать в своих храмах установленные правительством карантинные ограничения во время праздничных богослужений на Пасху, 2 мая.

Об этом церковные представители рассказали в комментариях РБК-Украина.

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Заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря отметил, что в храме будет ограниченное количество мест. Освящение пасхальных приношений, пасок будет проходить на улице, также с соблюдением необходимой дистанции, и в субботу, и в воскресенье.

"Мы увеличиваем период, чтобы люди могли прийти в разное время, а не все вместе. Следить за количеством людей в каждом храме - это обязанность священника. Он также должен привлекать активных мирян, которые бы ему в этом помогали", – пояснил он.

Чтобы предотвратить скопление людей, священники решили освящать паски на заводах и в магазинах.

Украинская греко-католическая церковь

Обязательными в храмах будут маски и санитайзеры; часть прихожан сможет слушать литургию возле церкви. Для этого руководство просит священников заранее позаботиться об озвучке на улицах.

Освящение пищи будет проходить в течение субботы, как и в предыдущие годы. В Патриаршем соборе в Киеве освящение пасхальных корзин будет проходить каждые пол часа, начиная с обеда и до позднего вечера субботы.

Будут также доступны онлайн-трансляции месс.

УПЦ

В некоторых храмах часть людей останется во время богослужения на улице, также можно слушать онлайн. Там собираются увеличить сессии освящения блюд, чтобы не провоцировать огромного скопления людей: с субботы до обеденной поры в воскресенье.

Пасха в условиях карантина

Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.

Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.

Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.

По одному из сценариев развития эпидемии коронавирусной болезни в Украине, разработанных Киевской школой экономики, заболеваемость COVID-19 после пасхальных праздников продолжит падать, однако медленнее, чем сейчас.

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Автор: Яна Ставская