Пассажирам, которым "повезло" получить такой билет, остается или бродить по вагонам в поисках свободного места, или ехать стоя.

"Укрзализныця" продает билеты на места, которых не существует в вагонах, из-за чего люди вынуждены ехать или стоя, или занимать свободное место, пока не объявится владелец билета, который это место забронировал.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказала украинская журналистка Надежда Майная.

По ее словам, "Укрзализныця" продала билеты, а потом поменяла состав на тот, в котором вагоны менее вместительны.

"Имеет "Укрзализныця" хотя бы минимальное уважение к тем, кто пользуется ее услугами? И имеет пассажир хотя бы какие-то гарантии, что ему будет предоставлена ​​услуга, согласно купленным билетом? Поезд #731 Запорожье-Киев, сажусь в Днепре. Но – сюрприз: в вагоне, где должна устроиться на своем 86-м месте, такого места нет в принципе - места заканчиваются на 81-м номере. И таких, как я (с билетом, но без места), где-то по десятку человек в нескольких вагонах. УЗ заменила подвижной состав на другой, с более короткими вагонами", – написала журналистка.

Читайте такжеИз Одессы с ветерком: в поезде "Укрзализныци" выпало окно (видео)По ее словам, у пассажиров, которым "повезло" остаться с билетом, но без места, есть три варианта: или садиться на свободное место, но если на какой-то станции зайдет человек с билетом на это место, "гость" должен брать свои сумки-чемоданы и искать по вагону новое свободное место, или идти с проводником в другие вагоны в поисках свободных мест, или, если у человека нет сил или желания "кочевать" и спорить с кем-то за место, можно ехать до конечной остановки стоя.

"Это ок ситуация? Я уже как-то привыкла к тому, что эти дневные "скоростные" поезда-интерсити чуть не каждый раз опаздывают как минимум на полчаса (а это особенно добавляет драйва, когда сразу с поезда должна успеть на рейсовый автобус), но это уже что-то совсем новенькое, какое-то новое "дно". Хорошо, что хоть не предлагают сидеть двум людям на одном месте по порядку...", - резюмировала Майная.

Также она поделилась изображением билета . В нем указан 7-й вагон и 86 место. При этом даже на схеме поездов "Интерсити" указывается, что в 7-м вагоне только 81 место.

"Срубить за билет по 400-600 грн мозгов хватило, а рассадить людей – нет", "А чтобы мы, не дай бог, не пересели на автомобили и не плюнули на ЖД, как в России, нам сделают платные дороги", - пишут комментаторы.

Ситуацию для УНИАН прокомментировал исполнительный директор Союза защиты прав потребителей Максим Несмиянов. По его словам, в такой ситуации пассажир если чего-то и может добиться, то только через суд:

Читайте также"Санзоны и с**нье на рельсы": в сети "прошлись" по "Укрзализныце" за кошмарные туалеты в вагоне СВ (фото)"Укрзализныця" вообще не клиентоориентированная. В такой ситуации, особенно если человека пересаживают, к примеру, из первого класса во второй, нужно делать звонок на горячую линию, фиксировать эту ситуацию и требовать, чтобы начальник поезда подписался, что в вагоне не было места, которое значится в вашем билете, т.е. "Укрзализныця" некачественно оказывает вам услугу. Если УЗ проиграет один суд, то на апелляцию она, как правило, не подаёт".

По словам эксперта, то, что проводник объясняет замену состава поломкой предыдущего, не имеет значения, так как это не проблема пассажира.

"УЗ должна была заменить поезд адекватным составом. Наша беда в том, что правила перевозки пассажиров прописаны настолько коряво, что доказать что-то и добиться возмещения ущерба, крайне сложно. Даже если продали два билета на одно место", - резюмировал Несмиянов.

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Автор: Андрей Софин