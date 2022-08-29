Операторы линии будут владеть несколькими иностранными языками, предусмотрена услуга для людей с нарушениями слуха, а также будет возможность обращения в текстовом виде.

Единая телефонная линия экстренной связи "112" заработает на территории Киева и области в следующем году.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

Он отметил, что линия "112" предусматривает двустороннюю коммуникацию с заявителем и координацию экстренных служб на месте происшествия.

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Кроме того, операторы линии будут владеть несколькими иностранными языками. Будет предусмотрена возможность подать обращение для людей с нарушениями слуха, а также будет возможность обращения в текстовом виде и еще несколько вариантов, чтобы все категории лиц могли обращаться за помощью на линию "112".

Бондаренко объяснил, что необходимость скорейшего внедрение на территории Украины единой телефонной линии экстренной связи показал анализ работы экстренных служб и служб безопасности на деоккупированной территории.

В ситуации, когда были повреждены наземные коммуникации, на которых работали линии "101", "102", "103", и население, которое не выехало из городов, потеряло возможность коммуникации.

"Что важно в работе линии "112": когда человек позвонил на линию и связь оборвалась, он перезванивает и попадает к тому же оператору. Если из одной локации звонят несколько человек, эти звонки обрабатываются и прикрепляются к карте одного события, информация не задубливается, она обновляется", - рассказал замминистра.

Он также отметил, что движение к созданию системы "112" началось еще в 2012 году, когда был принят соответствующий закон, но до практических шагов дело не дошло.

"Мы вносим первые необходимые изменения в законодательстве, в прошлом году был принят законопроект, где МВД определено органом, ответственным за линию "112". Сейчас принят в первом чтении законопроект о дополнительном внесении изменений с целью имплементации самой технологии и законодательного обеспечения. Также была проведена коммуникация с Европейским инвестиционным банком, поскольку внедрение линии требует значительного ресурса", - отметил Бондаренко и добавил, что линия "112" будет бесплатной

Напомним, ООН учит украинских медиков на случай, если РФ применит химическое или биологическое оружие.

Отмечается, что вопрос о возможном выбросе химических материалов во время военных действий в Украине обсуждается на самом высоком уровне.

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