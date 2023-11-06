Компания "ПРОМЕНЕРГООБОРУДОВАНИЕ" поставила противопожарную 42-метровую автолестницу Iveco-Magirus M42L-AS одному из подразделений Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Эта специальная высотная техника, изготовленная на заводе Iveco Magirus GmbH в немецком городе Ульм, пополнила автопарк спасателей областного центра. Ключи от новой автолестницы специалистам ГСЧС передал руководитель компании "ПРОМЕНЕРГООБОРУДОВАНИЕ", официальный представитель Magirus GmbH в Украине Андрей Залесский. Он отметил, что эта спецтехника станет надежным помощником для подразделения во время тушения пожаров и спасательных операций на высоте.

В целом, технические возможности автолестницы M42L-AS позволяют выполнять широкий спектр задач. В частности, рабочая высота 5-секционной лестницы позволяет добраться уровня 10-12 этажа, что особенно актуально для крупного областного центра. Люлька, грузоподъемностью 400 кг, может вместить до 4-х человек включительно и имеет дублирующий пост управления.

Расширенного функционала этой автолестницы удалось достичь благодаря доукомплектации в соответствии с потребностями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ведь специалисты компании "ПРОМЕНЕРГООБОРУДОВАНИЕ" оснастили машину дополнительным оборудованием. Это и напорные рукава Gollmer & Hummel GmbH, передвижной пеносмеситель Delta Fire Ltd, лафетный ствол ALCO, гидравлическое устройство на аккумуляторах WEBER-Hydraulik GmbH, пожарные шлемы, сигнальные фонари и тому подобное. Кроме этого, специалисты компании обеспечивают сервисное обслуживание всей поставленной техники.

Руководитель компании Андрей Залесский также сообщил, что уже на этой неделе спасатели и водители-операторы из Днепра будут проходить обучение на заводе Magirus в пожарной академии предприятия (г. Ульм, Германия).

"Практические задания, подробная информация по функционалу и конструкции, новый опыт и новые профессиональные навыки - это все ждет спасателей во время обучения. Я убежден, что этот опыт обязательно поможет во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и позволит спасти не десятки, а сотни жизней", - отметил Залесский.

Учебный курс организовала компания "ПРОМЕНЕРГООБОРУДОВАНИЕ" - официальный поставщик Magirus GmbH в Украине. Напомним, ранее такие учения были организованы для специалистов ГСЧС из Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областей.