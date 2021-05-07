Почти половина опрошенных украинцев поддерживают такую идею, против - 29% респондентов.

Почти половина украинцев положительно воспринимает решение о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в результатах опроса, проведенного с 22 по 29 апреля фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, представленных сегодня на пресс-конференции, отмечается, что 46% украинцев положительно относятся к решению украинской власти о признании воинов УПА борцами за независимость Украины.

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По данным исследования, против этого 29% опрошенных, а 9% респондентов ответили, что им безразлично, еще 16% не определились.

Большинство поддерживает это решение в западном и центральном регионах Украины (80% и 47% соответственно). В южном и восточном регионах поддерживают это решение по 20-25%. Также в центральном, южном и восточном регионах по около 20% тех, кто пока не определились со своим отношением, но эти люди не выражают негативного отношения к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины.

При этом молодежь больше склоняется к поддержке этого решения (50% "за" и 19% "против" среди группы 18-29 лет, а среди людей старше 60 лет - 42% "за" и 39% "против"). Также, в частности, среди молодежи юга и востока Украины по около 30% тех, кто поддерживает и кто не поддерживает это решение, остальные относятся безразлично или не определились.

В опросе принял участие 2 тыс. 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

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Автор: Надя Пришляк