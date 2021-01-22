В акции принимали участие около 30 молодых людей.

В Киеве возле посольства Беларуси проходит акция в поддержку белорусского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции "Украинцы и белорусы вместе против "русского мира" принимают участие около 30 молодых людей - представителей общественной организации "Ардис".

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Участники акции держат плакаты со своими требованиями и лозунгами, в частности надписи на белорусском, украинском и русском языках: "Независимость - это свобода!", "Прекратите делать из страны концлагерь", "Беларусь! Помни свою историю! Уважай свои традиции! Береги свою независимость".

Кроме того, участники акции разместили лазерный проектор, направив его на здание посольства, на котором демонстрируют надпись - "Уже хватит! СССР не вернешь!", а также карикатурное изображение президента РФ Владимира Путина.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: Дмитрий Хилюк