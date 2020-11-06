По словам Егоровой, Украина умерла в 2014 году.

Скандальная телеведущая Снежана Егорова снова вызвала бурю негодования в сети, опубликовав "некролог" Украине. По словам Егоровой, Украину убила "болезнь под названием независимость".

Скандальный пост она опубликовала на своей странице Facebook.

"Некролог: Молодое и здоровое тело Украины убила затяжная и смертельная болезнь под названием "независимость". 1991-2014 г.г.", - написала Егорова.

Пользователи соцсети резко отреагировали на это заявление: " Как же ты надоела. Не хорони Украину. Всё будет хорошо. А тебе в рашку. Там лучше", "Рановато хоронить страну в которой живёшь".

Отметим, что через некоторое время Егорова опубликовала второе сообщение, адресовав его своим подписчикам:

"Всех чертей, активистов, нациков, рогулей и прочих умственно-отсталых прошу не беспокоить. Я не дипломированный врач и не могу помочь Вам излечиться", - заявила телеведущая.

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Скандальные высказывания Егоровой

21 августа Егорова в эфире программы "ПрямоTalck" цинично высказалась в адрес украинских воинов. "Все что предлагается в последнее время, в постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, разговаривающие на суржике. И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", - сказала Егорова.

Вскоре на слова Егоровой отреагировал бывший военный Алексей Петров. Он, в частности, подчеркнул, что если бы не украинская армия, россияне были бы давно в Киеве, а она искала бы убежища вместе с семьей за рубежом.

23 августа Егорова обратилась в полицию из-за якобы угроз в сети и огласки ее адреса. Тогда же ведущая обвинила ряд СМИ в том, что они "намеренно исказили и распространили" в информпространстве ее заявление, призвав исправить опубликованные материалы и извиниться "за призывы к насилию, угрозы и клевету, которые звучат в мой адрес, но самое главное, в адрес моих детей".

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Автор: Екатерина Лиманская