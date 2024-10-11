СНБО не рассматривает введение санкций против компании JKX Oil & Gas, акционером которой была компания Коломойского и Боголюбова

Об этом идет речь в обнародованном ответе заместителя руководителя Аппарата СНБОУ Максима Шойко на запрос Татьяны Мушки через портал "Доступ к правде".

В ответе на запрос Мушки с просьбой проинформировать, применены ли к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову антироссийские санкции из-за компании JKX Oil & Gas, и если нет, то будут ли применены, в СНБО объяснили что у них нет права на такую инициативу.

В ответе отмечается, что в соответствии со статьей 5 "Закона о санкциях" СНБО рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкции на основании предложений Верховной Рады, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины.

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"В случае поступления таких предложений в отношении указанных в запросе физических лиц от уполномоченных Законом Украины "О санкциях" государственных органов они будут вынесены на рассмотрение СНБО в установленном порядке", - добавили в СНБО.

Напомним, как ранее сообщалось, российский суд, в марте 2024 года, по иску генеральной прокуратуры рф признал британскую JKX Oil & Gas и Игоря Коломойского частью экстремистской организации, которая занималась финансированием ВСУ и осуществляла антироссийскую деятельность и национализировал нефтегазовые активы ранее принадлежавшие JKX на территории рф.

Кроме того, Eclairs Group Limited ("EGL"), которая принадлежала Коломойскому и Боголюбову, была исключена из реестра BVI 1 ноября 2022 года. До ликвидации EGL была одним из основных акционеров JKX Oil & Gas с долей 32,66%. Как следствие, EGL была исключена из реестра акционеров компании, а ее владельцы Коломойский и Боголюбов не имеют никакого прямого или косвенного участия в Компании.