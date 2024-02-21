Правозащитник, общественный деятель, диссидент и герой Украины ушел из жизни на 87-м году.

На 87-м году жизни умер правозащитник, общественный деятель, диссидент и герой Украины Степан Хмара. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена Хмары Роксолана.

"Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире мужчина умер. Все", - написала она.

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Женщина отметила, что "все делали все, что могли и даже больше", ведь очень хотели, чтобы "он был с нами, когда провозгласят нашу победу".

"Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86. его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она воскреснет! Я знаю", - подытожила Роксолана Хмара.

Как известно, в последнее время Степан Хмара тяжело болел. В сентябре прошлого года его госпитализировали в клинику Вены.

Степан Хмара

Степан Хмара родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин (ныне Червоноградский район Львовской области) в крестьянской семье. В 1964 году окончил Львовский государственный медицинский институт, по окончании которого работал врачом-стоматологом.

В 1960-х годах облако распространял самиздат и другую запрещенную литературу. Впервые в Украине перевел труд Сахарова "Размышления о мире, интеллектуальной свободе и прогрессе". После массовых арестов оппозиционной украинской интеллигенции, вслед за заключенным Вячеславом Черноволом, продолжает издавать подпольно "Украинский вестник".

В 1975-м году Хмару впервые задержали, но вскоре отпустили на свободу из-за отсутствия доказательств по факту преступления и причастности к антисоветской пропаганде. Дело было закрыто, а Степан был выпущен на свободу.

Доказательства его "украинской националистической деятельности" были собраны только к 1980 года, именно тогда за политическую и правозащитную деятельность он был арестован КГБ, обвинен по статье "антисоветская пропаганда" и приговорен к 7 годам заключения в лагерях строгого режима и 5 годам ссылки. Наказание отбывал в лагерях для политзаключенных № 35, 36 на Урале.

За непокоренную позицию, не прекратив диссидентскую деятельность, не сломавшись и не предав своих идей и там, в лагерях отсидел 306 суток карцера. Также неоднократно или, как позже рассказал сам Степан Хмара, практически постоянно он устраивал голодовку во имя несправедливо преследуемого украинского народа.

В 1987 году Степан Хмара вышел на свободу в возрасте 50 лет и вернулся в Украину, где стал одним из руководителей Украинского Хельсинского союза, выступавшего в роли политической оппозиции коммунистическому режиму, а после его превращения в Республиканскую партию с апреля 1990 г. — заместителем председателя партии. В том же году на выборах в Верховную Раду в 1990 был избран народным депутатом украинского парламента, набрав 63.61% голосов по Индустриальному избирательному округу № 261 Львовской области.

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