Сначала скрипка оказалась "бесхозной", но владельца таки установили.

На украинско-молдавской границе правоохранители обнаружили старинную скрипку, которую пытались вывезти из Украины.

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском пограничном отряде ГПСУ, удалось предотвратить вывоз из Украины скрипки известного итальянского мастера Антонио Страдивари. По данным пограничников, речь идет о музыкальном инструменте, который изготовлен в 1730 году.

Скрипку, которая была в сумке, обнаружили во время погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" в салоне рейсового автобуса.

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"Однако, как выяснилось, всемирно известный предмет якобы не имеет владельца. В транспортном средстве находились только два водителя-иностранца и стюардесса. Они объяснили, что скрипка - передача, которую не забрали на территории Украины", - рассказали в отряде.

Отмечается, что Антонио Страдивари создал почти 2,5 тысячи уникальных инструментов, но до наших времен дошли лишь около 650 изделий.

"Поэтому "королева оркестра" изъята и передана на экспертное исследование", - отмечают пограничники.

В пресс-службе Одесской таможни, уточнили, что уже установили человека, который вез скрипку.

"Старинный инструмент пыталась вывезти гражданка Украины, которая следовала рейсовым автобусом в Молдову. Футляр с музыкальным инструментом и смычком нашли среди личных вещей пассажирки", - рассказали таможенники.

Они говорят, что на внутренней стороне нижней деки скрипки находится этикетка с надписью "ANTONIUS STRADIUARIUS CREMONENFIS FACIЕBAT ANNО 1730".

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в 2021 году у иностранца изъяли раритеты, которые он незаконно пытался вывезти из Украины.

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