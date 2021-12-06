6 декабря - 340-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 25 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения микроволновой печи, День рождения Санта-Клауса, католический праздник святого Николая, День "Наденьте свои ботинки".

В Украине - День Вооруженных Сил, в США - День шахтёра, День Уолта Диснея, День ростовщика, День гаспачо, в Финляндии - День независимости, в Польше – Миколайки, в Аргентине - День аргентинского гаучо, в Канаде - День памяти и действий против насилия над женщинами, в Казахстане - День органов прокуратуры, в Испании - День Конституции, в Эквадоре - День столицы Кито, в Азербайджане - День работников Министерства связи и информационных технологий, в Перу - День национальной полиции.

Памятные даты 6 декабря, годовщины и события

6 декабря 1492 года первая экспедиция Колумба, спустя 40 дней после того, как она возвестила мир о существовании Хуаны (ныне - Куба), в 100 км к юго-востоку от нее она открыла еще один большой остров - Гаити. Название страны с языка индейцев таино переводится как "Горная страна". Первоначально остров был назван Эспаньола, то есть Испанский. Как писал знаменитый мореплаватель, вдоль берега там "тянутся прекраснейшие в свете долины, весьма похожие на земли Кастилии, но во многом превосходящие последние".

Читайте такжеХватит голову ломать: оригинальные и опасные идеи, что подарить на Новый год 2022В 1677 году Гаити перешел под контроль Франции. Местное население -индейцы - было уничтожено, а его место заняли ввозимые из Африки негры-рабы. 1 января 1804 года чернокожие гаитянцы образовали независимое государство во главе с Дессалином. А мулаты образовали свою республику во главе с Александром Петионом. Власть на Гаити была неустойчивой, что провоцировали перевороты и диктатуры. В 1825 году Франция признала независимость Гаити, но взамен наложила на Гаити огромную контрибуцию в качестве возмещения собственности, утраченной бывшими рабовладельцами в результате Гаитянской революции 1804 года. В 1915–1934 годах Гаити был оккупирован войсками США, которые оставили у власти элиту мулатов. Сегодня на острове Гаити расположены два государства - Доминиканская Республика и Республика Гаити.

6 декабря 1768 года в Эдинбурге (Великобритания) вышла в свет первая тетрадка первого тома "Британской энциклопедии, или Словаря искусств и наук, составленного по новому плану". Идея проекта энциклопедии принадлежала издателю и книготорговцу Колину Макфаркуэру и граверу Эндрю Беллу. Энциклопедия выходила почти еженедельно в виде отдельных брошюр с довольно обширными эссе на разные темы до 1771 года.

Всего было напечатано 100 таких тетрадок: 2 400 страниц текста и 160 иллюстраций. Потом они были собраны по темам в алфавитном порядке и переплетены в трехтомник. Несмотря на немалую по тем временам цену - 12 фунтов, энциклопедия стремительно разошлась по стране трехтысячным тиражом. В 1870 году издательство перешло под эгиду газеты "The Times" и переехало в Лондон, где были выпущены 9-е и 10-е издания. 11-е - "Кембриджское" издание, в котором энциклопедия практически приобрела современный облик, выпустил Кембриджский университет при участии 1500 экспертов. В 1901 году "Британника" переместилась в США.

Читайте такжеПоздравления с Новым годом 2022 для коллег: красивые стихи и милые открыткиВ начале 1920-х энциклопедия была приобретена фирмой "Sheers, Roobeck & Co", которая в 1941 году безвозмездно передала права на энциклопедию Чикагскому университету. В 1974 году вышло 15-е издание - New Encyclopaedia Britannica, которое существенно было переработано в 1985 году. Авторами "Британники" являются ведущие мировые эксперты, среди которых десятки лауреатов Нобелевской премии. В разное время статьи для "Британники" писали Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Генри Форд, Лев Троцкий.

6 декабря 1917 года во время Первой мировой войны в канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой пароход "Имо" и французское грузовое судно "Монблан". "Монблан" был вспомогательным транспортом военно-морского флота Франции. На его борту находились бочки с сухой и жидкой пикриновой кислотой и ящики с тринитротолуолом и пороховым хлопком. Перед самым отплытием в Галифакс судно приняло дополнительный груз - бочки с бензолом - новым горючим для танков и бронеавтомобилей. Весь груз был строго засекречен.

За день до трагедии "Монблан" прибыл из Нью-Йорка на внешний рейд Галифакса, где должен был дождаться формирования британского конвоя для перехода в порт назначения - Бордо (Франция). Одновременно в шести милях от него в гавани готовился выйти в море норвежский грузовой пароход "Имо". Утром 6 декабря 1917 года "Монблан" и "Имо" почти одновременно начали выходить из портовой гавани. Во избежание столкновения оба судна сделали ряд маневров, но предотвратить катастрофу не удалось. От удара вскрылись несколько бочек с бензолом.

Читайте такжеПоделки на Новый год в школу и садик: 5 оригинальных и простых идейТрение металлических корпусов "Монблана" и "Имо" вызвало искры. Бензол загорелся, и на судне начался сильный пожар. В 9 часов 6 минут утра раздался мощный взрыв, который разрушил все находившиеся на набережной здания. Образовавшаяся в результате взрыва придонная волна сорвала с якорей десятки судов. Погибли более 2000 человек, около 9000 получили тяжелые ранения, 25000 остались без крова.

В 1912 году при раскопках в египетской Амарне был обнаружен бюст Нефертити.

В 2000 году был открыт ливерморий - химический элемент с атомным номером 116.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 декабря чтит память святого Митрофана, который был причислен к лику святых. Он занимался благотворительностью, помогал обездоленным и убогим. Другие названия праздника: "Митрофанов день", "День установления "саночного пути".

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется есть продукты животного происхождения, как и в другие дни Рождественского поста. Также не злитесь, сдерживайте эмоции и будьте доброжелательны к людям.

Приметы на 6 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

низко идут облака - к похолоданию;

ясный месяц - к метели.

Именины 6 декабря

Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана и Макария.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева